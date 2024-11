Programación de las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares del Torneo Betplay

Avanzan los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay del segundo semestre de 2024,y ya se habla sobre la posibilidad de que los finalistas se definan incluso en la cuarta jornada, dado el buen desempeño de algunos equipos hasta entonces. Asimismo, Dimayor le da premura al calendario.

Incluso, la entidad reguladora del fútbol profesional en Colombia dio a conocer el calendario de los cuadrangulares de la B en sus fechas 3 y 4, las cuales se repetirán, pero intercambiando las localías.

La tercera jornada se disputará entre el viernes 8 y el sábado 9 de noviembre; mientras que la cuarta fecha se llevará a cabo del martes 12 al miércoles 13 del mismo mes. Los horarios también ya fueron confirmados por Dimayor.

Vea también: Habría finalista anticipado: posiciones del Torneo BetPlay tras fecha 2 de cuadrangulares

Fecha 3

Viernes 8 de noviembre

Atlético Huila vs Unión Magdalena (A) - 6:00 p. m.

Sábado 9 de noviembre

Orsomarso vs Llaneros (B) - 2:00 p. m.

Cúcuta Deportivo vs Real Cundinamarca (A) - 4:05 p. m.

Real Cartagena vs Deportes Quindío (B) - 6:10 p. m.

Tras ello, ya terminada la primera vuelta de los cuadrangulares, iniciará la segunda tanda de partidos, reeditando los duelos de la fecha 3, pero intercambiando las localías; esto, solo cuatro días después.

Fecha 4

Martes 12 de noviembre

Unión Magdalena vs Atlético Huila (A) - 6:00 p. m.

Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo (A) - 8:00 p. m.

Miércoles 13 de noviembre

Deportes Quindío vs Real Cartagena (B) - 4:00 p. m.

Llaneros vs Orsomarso (B) - 6:00 p. m.

Le puede interesar: Torneo BetPlay: así está la reclasificación tras la fecha 2 de los cuadrangulares

Cabe recordar que, una vez terminadas las seis fechas de cuadrangulares, el equipo ganador de cada cuadrangular avanzará a la final del semestre, y el campeón jugará por el primer ascenso a la Liga Betplay ante Llaneros -ganador del primer semestre-; pero si el cuadro villavicense se adjudica el campeonato, accederá automáticamente a la primera división de Colombia.