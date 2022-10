Pinto recordó a Freddy Rincón en su presentación como técnico de Cali

Jorge Luis Pinto fue presentado este martes 4 de octubre como nuevo director técnico de Deportivo Cali, club al que llega con el difícil reto de mejorar el rendimiento demostrado por el equipo en la temporada 2022.

Durante su presentación, Pinto recordó al exfutbolista Freddy Eusebio Rincón, a quien dirigió en Independiente Santa Fe y que además fue su asistente técnico en su más reciente paso por Millonarios.

La mención sobre Rincón se realizó, teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones se mencionó que el 'coloso de Buenaventura' era hincha de Deportivo Cali, a pesar de haber triunfado con la camiseta de América.

"Es conocido el cariño, el apreció y lo que hicimos con Freddy Rincón. Siempre soñó. Estuvimos en muchas partes, Santa Fe, Millonarios y otras pates en las que hablamos mucho. Se quedó con ese vacío. Vamos a brindarle ese reconocimiento a Freddy entregándole buenos triunfos y títulos. Una lástima que Freddy no hubiera podido venir a este club".

¿Por qué decidió dirigió a Deportivo Cali?

"He venido venido a darlo todo. En esta etapa de mi carrera elijo lo que me gusta. Aquí puedo hacer mi trabajo, donde he estado he ganado por mi trabajo. Soy un hombre exigente y eso es lo que vengo a ofrecer. El trabajo no traiciona, estamos en los dolorosos, pero vendrán los gozosos".