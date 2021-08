¿Por qué Amaranto Perea pide paciencia con Cristian Martínez Borja?

Junior de Barranquilla empató 0-0 con Deportes Tolima en la cuarta fecha de la Liga BetPlay II en partido que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El conjunto 'tiburón' registra hasta el momento cinco puntos producto de dos igualdades, una victoria y una derrota.

A pesar de que el equipo barranquillero está en la parte media de la tabla, genera preocupación en la hinchada la falta de gol, ya que tan solo ha marcado dos y ha recibido tres.

Lea también: Amaranto defiende a Martínez Borja de las duras críticas en Junior

Luis Amaranto Perea, director técnico de Junior, no ha podido reemplazar las salidas de Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez, no obstante de la contratación de Cristian Martínez Borja.

Y es que Martínez Borja llegó a Barranquilla después de anotar 45 goles con Liga de Quito desde el 2018. Sin embargo, con el equipo 'tiburón' no ha podido celebrar y desperdició un tiro penal.

Al término del partido, Perea defendió al delantero de 33 años y le pidió a la afición tener paciencia, ya que en el juego colectivo el conjunto barranquillero no ha generado lo suficiente para ayudar al atacante.

"Yo creo que sí lo mereció (los minutos que ha jugado). No podemos, a la primera, poner el ambiente en contra. Quitarle posibilidades. Está haciendo un esfuerzo, no hemos generado situaciones para facilitar su trabajo, hay que mantenerlo. A los futbolistas no se les puede cambiar en los momentos más difíciles. Hay que aguantar hasta donde más se pueda. Todos estamos haci8endo mucha fuerza para que encuentre el gol, los números que lo trajeron a Junior son buenos", afirmó el estratega.

Le puede interesar: Andrés Román volvió a tocar el tema Boca Juniors, tras la pesadilla que vivió

Seguidamente, Perea explicó que la actual situación que vive Junior no le favorece a Martínez Borja.

"Esta situación no le favorece porqué no estamos generando algo que le pueda dar más posibilidades. El fútbol tiene esto, deberá seguir aguantando y encontrando porqué no estamos generando. Es difícil, pero vamos a tener un poquito de paciencia, todos necesitamos de los goles de él", aseveró.

Por lo pronto, Junior se prepara para enfrentar el próximo domingo 15 de agosto a Jaguares de Córdoba en compromiso de la quinta fecha de la Liga BetPlay.