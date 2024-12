Por qué hay tanto dinero de por medio para el finalista entre Millonarios y Nacional

La fecha seis de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024 definirá a los equipos que clasificarán a la gran final del certamen de clausura.

En ambos grupos las opciones están abiertas para varios equipos, en el Grupo B siguen con vida Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas, aunque el 'blanco blanco' llega con las opciones más claras para clasificar, ya que solamente necesitaría de un empate frente al 'vinotinto y oro'.

Mientras que en el Grupo A el cupo se lo disputarán dos de los equipos más campeones del fútbol profesional colombiano, Millonarios y Atlético Nacional. El 'embajador' deberá empatar o ganarle en la capital nariñense a Deportivo Pasto para obtener su cupo a la final y el 'verde paisa' está obligado a ganarle a Santa Fe en Bogotá y esperar un resultado negativo por parte de Millonarios.

En juego está el paso a una nueva final de la máxima división del fútbol colombiano, pero también la clasificación a torneos internacionales en 2025 que les permitirán sumar una gran cantidad de dinero. Millonarios ya tiene su cupo en Copa Sudamericana, en donde podrá asegurar 225.000 dólares en partido de local en primera fase, y 250.000 dólares como visitante en la misma ronda y en fase de grupos, se entregarían 900.000 dólares.

Sin embargo el objetivo de ambas escuadras está en ser campeones de la Liga y llegar de manera directa a la Copa Libertadores, en donde recibirán remuneraciones de US$ 1.000.000 por cada partido jugado, es decir, un total de US$ 6.000.000 mínimo asegurado en la fase de grupos. Además, por cada victoria la Conmebol brindó US$ 330.000.

Atlético Nacional está obligado a llegar a la final, quedar campeón y sumar la estrella #18, ya que por temas de la tabla de reclasificación se queda sin opciones para ambos torneos.