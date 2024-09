Presidente de Deportivo Cali lanza advertencia: "nos miden por los resultados"

Deportivo Cali volvió a sumar en la Liga BetPlay, después de cuatro derrotas consecutivas al igualar en la fecha 9 con Deportes Tolima en condición de visita. Con el empate 1-1, el conjunto 'azucarero' llegó a siete unidades y aunque sigue en la parte baja de la tabla, en el desarrollo del compromiso se notaron mejorías en el rendimiento colectivo.

Este lunes 9 de septiembre, Humberto Arias Jr, presidente del club vallecaucano, habló en el Súper Combo RCN en donde aseguró que no le sorprendieron los nueve cambios que realizó el entrenador Hernán Torres.

Lea también: Hernán Torres tomó medidas en el Cali: “podía salir bien o mal”

"No me llamó la atención el revolcón en la nómina de Hernán Torres", dijo.

El directivo explicó que el entrenador tiene libertad de hacer los cambios que quiera, teniendo en cuenta que tanto a él como a todos en el Cali los miden por los resultados.

"A uno lo miden por los resultados y si uno no da resultado lo cambian como en todo. No hubo llamado de atención. (Hernán Torres) Es un hombre de mucha experiencia, él sabe que si las cosas no se dan, tiene que cambiar, a todos nos miden por los resultados", agregó.

Humberto Arias Jr detalló que la actitud del equipo dentro del terreno de juego contra Deportes Tolima fue lo que más le gustó del equipo.

Le puede interesar: Cali suma y resurge en el descenso: así va la tabla tras partidos de la fecha 9

"La actitud fue lo que más me gustó en Ibagué. Un equipo más intenso, más corto, que ante la adversidad fue y buscó, pudo haber ganado", afirmó.

Finalmente, el presidente de Deportivo Cali aclaró que el paraguayo Cristian Ariel Colmán ya superó las pruebas médicas y está listo para ser presentado en el equipo.