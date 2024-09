Hernán Torres tomó medidas en el Cali: “podía salir bien o mal”

Se vivió una nueva fecha para el Deportivo Cali con la preocupación latente de la tabla del descenso. Tras tres encuentros sumando caídas y con la alerta máxima, Hernán Torres golpeó la mesa antes del partido ante Deportes Tolima con nueve cambios dentro de la nómina titular. Una medida polémica que generó revuelo, pero que le terminó de salir bien para volver a sumar tras el bache.

La jornada sabatina que abrió la fecha 9 ayudó al Deportivo Cali después de que Patriotas venciera a Envigado. Pues, los envigadeños podían bajar al elenco azucarero a la posición 18 si ganaban su partido y si los vallecaucanos no sacaban un buen resultado. Posteriormente, América le dio la mano a su acérrimo rival superando por la mínima diferencia a Jaguares de Córdoba.

Todo quedaba en manos del Deportivo Cali en busca de obtener un buen resultado ante Deportes Tolima. La expulsión de Jeison Lucumí fue una invitación para que el elenco visitante buscara quedarse con la victoria después del mal inicio por el tanto de Yeison Guzmán. En empate a un gol finalizó el compromiso en el que Hernán Torres revolucionó su alineación.

Con respecto a formaciones anteriores, Hernán Torres hizo nueve cambios, casi todo su equipo en donde solo mantuvo a Fredy Montero goleador y a Anderson Plata. La revolución vino desde el arco con Alejandro Rodríguez que volvió a atajar por encima de un discutido Gastón Guruceaga. También estuvieron Martín Rea, Onel Acosta, José Caldera, Fabián Viáfara, Fabián Ángel, Gianfranco Cabezas, Jarlan Barrera y el debutante Dairon Valencia que acabó de firmar contrato.

HERNÁN TORRES EXPLICÓ POR QUÉ HIZO TANTAS VARIACIONES

Ni el mismo Hernán Torres se podía creer que había hecho tantas variantes en su alineación. Sin embargo, su explicación fue muy sensata, “cuando uno lleva tres partidos perdidos tiene que hacer cambios, esa fue mi decisión. Hice nueve cambios hoy, nunca en mi vida había hecho nueve cambios y hoy lo hice. Podía salir bien o mal, pero por fortuna salió bien. Los cambios hicieron lo que trabajamos en la semana, que fue lo que preparamos y eso se aplicó en el juego y en el partido”.

Posteriormente, continuó afirmando que las variantes llegaron en el momento indicado, y defendió a quienes no empezaron y que venían con mayor regularidad, “eso lo llena a uno de confianza. Los que no estuvieron no quiere decir que no cumplan, ya lo harán con el rival indicado. Pero el rival de hoy necesitaba otra clase de jugadores (...) somos un equipo y trabajamos como equipo”.

Sumado a ello, sentenció cuál fue la clave, “el trabajo del grupo humano, entendieron lo que había que hacer hoy y se consolidó en el juego. Íbamos a enfrentar a un rival al que había que controlar, con jugadores de buen pie y que en cualquier momento desequilibran cualquier módulo táctico. Esa fue la recomendación al grupo, que teníamos que estar respaldados y a fe lo conseguimos, un trabajo que se consolidó y eso me tiene muy contento”.