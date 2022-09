Presidente de Deportivo Cali respaldó a Mayer Candelo como técnico

Deportivo Cali está atravesando una difícil situación administrativa y deportiva, la cual se agrava cada vez más después de llegar a seis meses sin victoria en la Liga BetPlay. Actualmente, el equipo 'azucarero' es último del campeonato con cinco puntos tras ninguna victoria, cinco empates y cinco derrotas.

Luego de empatar en la fecha 11 de la Liga BetPlay con Atlético Bucaramanga en condición de local, muchas fueron las versiones que señalaban que Mayer Candelo podría dejar el cargo de director técnico.

Sin embargo, este lunes 12 de septiembre, Luis Fernando Mena, presidente del equipo, citó a una rueda de prensa en la que manifestó su respaldo al entrenador, aunque dejó claro que la decisión final la tomará el comité ejecutivo de la institución.

"Muchos de ustedes (periodistas) me han llamado a decirme que tiene que salir Mayer. Y no, yo apoyaré a Mayer hasta donde tenga que apoyarlo, ustedes son indolentes para críticas fácil, pero devolvámonos nueve meses. Él entró en una crisis y ha tratado de mejorar con una cantidad de obstáculos. Creo que en él y sé que muchos no. Pero yo sí. Hablo con él mucho, hablo con los jugadores bastante. Había tomado una decisión y la cambio hoy. Doy mi respaldo a Mayer Candelo. La merece, es de la cada y está jugándosela por todos".

Por otro lado, Mena reiteró que Deportivo Cali atraviesa una difícil situación económica, pero se respalda en las divisiones menores para salir adelante.

"Hay que preparar a nuestros muchachos desde ahora para lo que viene el otro año. Ayer se jugó con un promedio de 24 años. Nuestros canteranos son los que nos van a dejar plata más adelante. Deportivo Cali no cuenta con una hinchada ni solidaridad para salir adelante. Deportivo Cali cuenta con sus canteranos que han sido la caja fuerte de la institución".