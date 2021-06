Presidente de Nacional confirmó los dos refuerzos que busca para el nuevo DT

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, sigue dando nuevas noticias sobre el futuro del club ‘verdolaga’. En la primera parte indicó sobre los casos de Jonathan Álvez, Vladimir Hernández, Neyder Moreno, Déinner Quiñones y el posible fichaje Yeison Guzmán, donde manifestó que aún no se conocen grandes movimientos.

En esta oportunidad Gutiérrez le comentó al periodista Alexis Rodríguez que la posición que busca con ‘urgencia’ es la del defensor central, luego de la salida confirmada de Yerson Mosquera a la Premier League: “Es una posición que necesitamos tener bien cubierta”, dijo. Asimismo, no descartó que llegue jugador para la zona de ataque que aporte “asistencias y goles”.

Le puede interesar: Nacional: resueltos los temas de Aldair Quintana y Vladimir Hernández

Por otra parte, dejó claro que ha habido conversaciones por jugadores respecto a Baldomero Perlaza y Andrés Andrade: “Son jugadores que pueden mejorar el nivel de algunos equipos de Sudamérica, pero por el momento no hemos considerado una oferta en concreto, aunque no se puede decir que no se puedan llegar a presentar”.

Vea también: Presidente de Nacional: lo que dijo de cinco jugadores que podrían salir en julio

Hay que decir que se ha especulado que Nacional estaría detrás de los servicios de James Sánchez e incluso de Teófilo Gutiérrez, quien quedaría libre tras no renovar con Junior: “Es normal que aparezcan estos tipos de nombres… aunque hay unos que tiene cabida en el equipo como otros que no”.