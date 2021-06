Presidente de Nacional: lo que dijo de cinco jugadores que podrían salir en julio

Atlético Nacional ya comenzó a planear lo que será el siguiente semestre de la Liga Betplay, por lo cual, los directivos confirmaron que Alejandro Restrepo será el encargado de tomar las riendas para darle vuelta a los malos resultados conseguidos en el primer semestre.



A través de una entrevista con el periodista Alexis Rodríguez, el presidente del club ‘verdolaga’, Emilio Gutiérrez, dejó algunas noticias que tienen que ver con jugadores de la plantilla de Restrepo: Neyder Moreno, Jonathan Álvez, Vladimir Hernández, Déinner Quiñones y Yeison Guzmán.



En principio, el presidente Gutiérrez se refirió al caso de Neyder Moreno, quien tendría la opción de jugar el próximo campeonato colombiano con Independiente Santa Fe, por lo que el directivo respondió que es un jugador “importante” para el proyecto de mediano plazo, razón por la cual se está considerando que “vaya a préstamo para que (este) le permita seguir creciendo en su carrera futbolística”.



Por otra parte, indicó que “varios clubes han mostrado interés” por Déinner Quiñones, entre los que se encuentran el América de Cali por pedido de Juan Carlos Osorio, quien quiere tenerlo en sus filas ‘escarlatas’.



Asimismo, habló sobre el caso en el que se encuentran el atacante uruguayo Álvez y el araucano Vladimir, quienes podrían abandonar el equipo, a pesar de que hay interés de que continúen con el técnico Restrepo: “Va a depender de qué termina pasando con la plantilla y del rol que el jugador pueda jugar en la plantilla. Que se sienta cómodo y nosotros nos sintamos cómodos con los roles y las situaciones que se van a presentar a medida que avancemos. No hay una definición pero sí hay posibilidades que se abren dependiendo de lo que pueda pasar”.



Finalmente, se refirió sobre el interés que hay por el creativo Guzmán, quien “ha sido analizado” por el cuerpo técnico, pero por el momento no hay nada oficial o “concreto”.