Presidente del Cali: fichaje de Hárold Preciado y los que se podrían ir

Deportivo Cali sigue preparándose para lo que será el segundo semestre donde afrontará los dos campeonatos colombianos: la Liga y Copa Betplay. El cuadro de Alfredo Arias, técnico ‘azucarero’, solamente ha confirmado a Michael Ortega como su nuevo refuerzo.

Por tal razón, el presidente Marco Caicedo, en una charla con el programa Deportes Sin Tapujos, indicó lo que vendrá en los próximos días con el tema de fichajes, salidas y el nombre que ha sonado últimamente: Harold Preciado.

Le puede interesar: Neymar 'calentó' a Borja y le recordó su pasado en Palmeiras

El dirigente de la escuadra caleña indicó que el tema de Preciado es algo cercano, pues el delantero “viene acompañándonos desde hace un mes. Hemos dialogado con él. La parte complicada es la económica. Estamos intentando asegurar la caja que necesita el club para el semestre. En eso estamos trabajando”.

Asimismo, el presidente del Cali se refirió a la posible llegada de un delantero que podría acompañar a Marco Pérez y Ángelo Rodríguez, quienes no tuvieron el semestre esperado, a pesar de los goles convertidos: “Es muy difícil entrar a especular. Esto del fútbol es un rompecabezas y son muchas piezas que tienen que encajar. Ya aprendí a no especular ni generar falsas expectativas. Hay mucha bulla respecto a algunas posibilidades, pero no quiero hacerlo porque no es sano. Estamos tratando de solventar la falencia que tenemos en el último tercio. Es algo en lo que venimos trabajando”.

Vea también: Colombia vs Brasil: La FCF pide a Conmebol "la suspensión inmediata" de Néstor Pitana

Por otra parte, Caicedo habló de las posibles salidas de Yeison Toloza, Andrés Arroyo y Kevin Velasco: “No me gusta dar nombres. Puede haber o no posibilidades. Hay criterios. Haremos los anuncios cuando las piezas del rompecabezas encajen. Es muy difícil entrar a especular. En el momento en que se concrete cualquier cosa lo diremos. Hablar de eso es una falta de respeto con los jugadores. Salir a decir algo que vaya a deteriorar la imagen de los jugadores, no es pertinente. Creo y confío en ellos. No voy a especular”.

Finalmente, el directivo del equipo ‘azucarero’ fue tajante al decir que hasta la fecha no hay ningún jugador que abandone el Deportivo Cali; no obstante, dijo que es un tema que “estamos tratando de resolver”.