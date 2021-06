Primer jugador que saldrá de Nacional: rescindió contrato y busca equipo

Atlético Nacional sigue preparándose para lo que será el segundo semestre de la temporada 2021, donde afrontará la Liga y Copa Betplay. El elenco de Alejandro Restrepo se encuentra realizando la pretemporada con la intención de llegar en óptimas condiciones a la primera fecha, donde deberá enfrentar a Independiente Santa Fe.

El equipo antioqueño aún no ha hecho oficial ninguna salida ni llegada de jugadores, aunque sí se ha rumorado que hay ciertos miembros de la plantilla ‘verdolaga’ que no continuarán para el siguiente semestre. Uno de ellos es Michael Chacón, quien llegó a Nacional por pedido de Alexandre Guimaraes, pero con el pasar de los partidos, el mediocampista no logró ser parte del esquema táctico del brasileño.

Según trascendió, Chacón habría llegado a un acuerdo con las directivas de Nacional para rescindir su contrato y así, quedar como agente libre para negociar su futuro con otro club, ya sea en el fútbol colombiano u otra liga del exterior.

Y es que con la camiseta del ‘Rey de Copas’, Chacón solamente disputó diez compromisos; apenas anotó en una oportunidad y dejó mucho que desear, pues cuando llegó a Nacional se esperaba más del mediocampista que ha jugado en distintos clubes de Países Bajos.

Por otra parte, hay que decir que otro de los que está en la cuerda floja es el defensor Nicolás Hernández, quien no sería tenido en cuenta por Restrepo, razón por la cual, se le estaría buscando otro equipo donde pueda seguir mejorando su habilidades como lo hizo en la temporada anterior con Santa Fe.