Primera decisión de Efraín Juárez tras la derrota vs Bucaramanga: rotará

Llegó la hora para ver de qué estaba hecho el Atlético Nacional bajo las órdenes de Efraín Juárez en la Liga BetPlay 2024-II. La polémica salida de Pablo Repetto ya quedó en el pasado y hay que hablar del mexicano que se asentó en el banquillo sin mucha experiencia, pero con el anhelo de aprender de su staff técnico para vencer las dudas que se tienen sobre él y sobre si es el indicado.

Tras la clasificación a los cuartos de final en la Copa BetPlay, Nacional encaró el encuentro ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Los verdolagas no estuvieron a la altura y en 90 minutos solo llegaron dos veces a la puerta rival. La pelota quieta que trabajan muy bien con un especialista en el tema dentro del cuerpo técnico les jugó una mala pasada y cayeron con un único gol de Fabry Castro.

Una presentación floja y claramente, todas las preguntas se dirigían a la inclusión de jugadores como Harlen Castillo, Jorman Campuzano y Dairon Asprilla en el equipo titular y Kilian Toscano y Joan Castro que estuvieron convocados después de los actos de indisciplina que la institución dejó pasar.

EFRAÍN JUÁREZ ESQUIVÓ LA POLÉMICA

Sin duda alguna, una de las preguntas iba dirigida al tema de la indisciplina y si podían haber sanciones para estos cinco jugadores. No obstante, Efraín Juárez prefirió evitar este tema, referenciando que se basa en la rotación y que para este partido podía contar con ellos sin problema, dado que tiene 26 jugadores en la institución.

En primera instancia, el estratega indicó que rotará durante el semestre, “ya hablamos de eso. Me parece que lo dejé muy claro el partido pasado, tengo un grupo de 26 jugadores que pueden rotar, todos tienen la oportunidad de ser titulares y todos pueden ser suplentes. Es un tema de rotación, estamos jugando cada 48 horas, prácticamente; el partido pasado roté, este también y seguramente el partido próximo también”.

Justo después del tema de las polémicas de indisciplina, se escudó simplemente con el comunicado que expidió Nacional. Nuevamente, referenció que ya se había cerrado esto con lo sucedido en la Copa y con el anuncio de la institución en redes sociales, “ya hablamos de eso, el club sacó un comunicado. Me parece que hoy, después de tres días del último partido, tendríamos que estar hablando del partido contra Bucaramanga, que es lo importante. Me parece que estuvo claro todo”.

Aunque tocó los temas de la polémica, también habló sobre los problemas que tuvo en los 90 minutos que lo llevaron a la derrota, “me parece que el primer tiempo estuvimos con falta de profundidad, está totalmente claro que no generamos nada, la realidad es que es la idea futbolística más allá de que no se plasmó, lo intentamos. Ya en el segundo tiempo fue todo distinto, nos hacen un gol de pelota parada, tanto que tuvimos opciones de gol en la última del partido”.

Por último, afirmó que todo es cuestión de tiempo después de estos tres partidos dirigidos (dos de Copa BetPlay, y uno de la Liga). Las cuestiones que hay que mejorar para conseguir victorias “hay que entender que es un proceso, Roma no se hizo de la noche a la mañana, me parece que la idea es muy clara, lo que pretendemos. Realmente falta trabajo y tiempo, pero tenemos tres semanas, hay que aclarar lo que llevamos en el club. Vamos plasmando poco a poco la idea. Entrenamientos, acoplamiento, entendimiento para llevarlos a la idea cien por ciento”.

Atlético Nacional espera recomponer la cara en la siguiente fecha de la Liga BetPlay cuando reciban al Junior de Barranquilla el jueves 26 de septiembre por partido aplazado de la jornada 10.