Primera medida de Alfredo Arias con José Aja en el Medellín: "es triste"

En el último partido disputado en este inicio de la séptima fecha, el Deportivo Independiente Medellín volvió al Atanasio Girardot en busca de una victoria para recomponer el mal momento que vive. El ‘Poderoso’ no pasó del empate contra el sorpresivo Fortaleza cuando perdían 0-2. La situación tensa complicó a José Manuel Aja, que pidió ser desconvocado por la gran cantidad de insultos y amenazas en redes sociales.

Amenazas de muerte, no solo contra él, sino también con su familia, una situación que inquieta al club y a Alfredo Arias. El estratega habló sobre su compatriota, “lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso, nos podemos hacer el distraído. Me ha pasado que he pedido jugadores y me dicen que no quieren volver. ¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro”.

Posteriormente, precisó que no solo sucede con extranjeros, “está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano. Esto es un trabajo y no es fácil estar acá, hay millones que quieren estar acá. Me da tristeza los pocos, porque me imagino que no son los más. Yo veo la gente en la calle y la veo buena en este país y digo ‘ojalá nosotros allá (Uruguay) tuviéramos la energía que tienen ustedes’. Tan creyente que es este país”.

Sin duda alguna, Alfredo Arias y el Medellín protegerán a José Aja, es la decisión que han decidido tomar en estos momentos, mientras se especula una posible salida del defensor uruguayo del plantel. Además, afirmó que la responsabilidad de esta situación es del cuerpo técnico, “para mí es muy triste lo que nos pasó y no puse de excusa que jugamos mal por eso, jugamos mal porque es responsabilidad mía”.