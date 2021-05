¿Qué ha pasado con Guarín y Millonarios? La versión que dio Gamero

En diálogo con el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, tocó el tema Fredy Guarín, quien no entrena con el conjunto bogotano desde finales del mes de marzo cuando protagonizó un escándalo familiar.

El jugador ha estado ausente de las prácticas del cuadro ‘embajador’ y no se ha conocido mayor información sobre su futuro futbolístico. Apenas se ha sabido de él por algunas publicaciones de Instagram donde se le ve alejado de las canchas.

“El único contacto que he tenido con el jugador ha sido por el chat que nosotros tenemos. Ahí nos hemos saludado, pero tengo entendido que debe tener una reunión con la junta directiva y plasmar primero lo que ha pasado, argumentar lo que ha pasado; y segundo tratar de tener un acuerdo si va a continuar o no. En adelante no hemos tenido más noticias sobre si puede volver a entrenar”, dijo Gamero.

Del mismo modo, el entrenador de Millonarios reconoció que algunos jugadores del quince veces campeón del fútbol colombiano han tenido ofertas del exterior, aunque no de manera formal. “A esos jugadores les he dicho que parece que yo fuera el empresario de ellos. Les dije que eso es bueno que se interesen en ellos porque vienen haciendo buen trabajo. Hay dos o tres jugadores por los cuales preguntan”.

Vale decir que Millonarios se encuentra pendiente de saber las fechas para los partidos ante Junior en las semifinales de la Liga Betplay. Los problemas de orden público retrasaron el cronograma de las finales del fútbol colombiano.