"Quedamos de charlar en los próximos días": Rodallega abre la puerta para su regreso a Colombia

La Liga BetPlay dio inicio, pero la fecha límite para a inscripción de jugadores aún es lejana, por lo que el mercado de fichajes seguirá moviéndose y no se descarta alguna sorpresa.

Es por esto que Hugo Rodallega vuelve a aparecer como noticia, debido a que sus destacadas actuaciones lo han puesto como el deseo de varios equipos grandes del fútbol colombiano.

Así, el ariete atendió a 'Los Dueños del Balón Cali' de Antena 2, y allí resolvió algunas dudas respecto a cuál podría ser su nuevo equipo en la Liga BetPlay.

De entrada, el nacido en Candelaria afirmó sentirse satisfecho por la buena imagen que tiene en Colombia, "me hace sentir orgulloso que tantos equipos siempre estén interesados en contar conmigo".

De igual manera, dejó al descubierto el equipo que lo contactó recientemente, "hubo un acercamiento con Deportivo Cali pero de ahí no ha pasado".

Entre tanto, cuando se inquietó sobre si la oferta era de su agrado, "apuntó no depende de si me gusta o no, sino que tengo contrato vigente en Bahía", dejando ver el inconveniente principal para su salida.

Además, comentó cuál es la opción existente para arribar a otro equipo, pues "para salir de acá habría que generar un acuerdo entre los clubes".

No obstante, Rodallega dejó conocer su deseo de jugar en Colombia, ya que "no estoy cerrando la puerta, porque a mí me llama la atención volver a jugar en mi país".

Por último, el atacante recordó que el contacto con el Cali sería más estrecho próximamente, pues "con los directivos del Cali quedamos de charlar en los próximos días".

Cabe recordar que el jugador llegó al cuadro brasileño en 2021, en donde ha disputado 23 partidos, logrando siete goles -el último de ellos, el pasado 29 de enero-.