"Quedé contento con el equipo, tuvimos iniciativa": Comesaña, luego de igualar ante Unión

Independiente Medellín es uno de los equipos que ha mejorado su andar en el FPC con relación a las temporadas más recientes, y cuando restan doce puntos por disputarse, le bastará con tres para asegurarse en la siguiente fase.

No obstante, en la fecha 16, el cuadro dirigido por Julio Avelino Comesaña no pasó del empate contra Unión Magdalena en el estadio Atanasio Girardot y terminó firmando un empate sin goles.

De tal forma, tras el desarrollo del duelo fue el propio estratega quien ofreció declaraciones acerca de lo que fue el duelo, en donde manifestó sentirse satisfecho con sus dirigidos.

"Yo quedé contento con el equipo. Siempre tuvimos la iniciativa", dejó saber en un comienzo el entrenador uruguayo, hablando acerca del funcionamiento del DIM.

Sin embargo, el DT comentó que "estoy triste porque queríamos ganar, pero al final, estamos contentos", afirmando que dadas las circunstancias del partido, la paridad no es del todo negativa.

Asimismo, Comesaña dijo que "hay muchos que darían lo que no tienen por un punto a esta altura del campeonato", como señal de agradecimiento por estar muy cerca de la clasificación.

Respecto a Andrés Ricaurte -quien volvió a tener acción ante Unión Magdalena-, dejó saber que "a esta altura de su carrera, lo necesitamos más arriba, para ese último pase", hablando sobre el espacio que ocupará en la cancha.

Sobre el final, hizo una reflexión acerca del rival de turno, ya que "lo que hizo el Unión, lo hizo bien. No soy quien para decir qué es lo que tiene que hacer".

Entre tanto, contó lo que para él fue el punto negativo del día, pues "lo que no me gustó fue el arbitraje permisivo de Hinestroza, pasó lo mismo que con 9 de octubre (en Sudamericana). Un equipo que quiso jugar y otro que no".

Ahora el 'equipo del pueblo' se apresta para recibir el próximo miércoles 20 de abril a Tigres por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay, y posteriormente visitará a Bucaramanga por Liga.