Reapareció Osorio tras el fiasco en América: “una cosa es fracasar y otra ser un fracasado”

Juan Carlos Osorio reapareció, luego de su salida por la puerta de atrás del América de Cali. El entrenador, presente en la celebración delos 75 años de Atlético Nacional, reflexionó acerca de lo que fueron sus últimas experiencias en los banquillos.

Y es que teniendo en cuenta lo que vivió en América, pero también en el cuadro verdolaga durante el 2020, Osorio reconoció que se aprende más de los fracasos que los éxitos, como tal.

Al mismo tiempo hizo la salvedad de que una cosa es fracasar y otra ser un fracasado.

“Los títulos están ahí y eso no admite discusión (hablando de lo que vivió en Nacional). Eso no lo puede quitar nadie, pero yo creo que se aprende más de los fracasos. Ahora, hay que hacer una salvedad: una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Me parece que en los dos últimos proyectos he fracasado, pero ser un fracasado no. Todavía sigo aprendiendo y me sigo preparando. De contar con una nómina importante, yo creo que esa idea de juego se puede ejecutar”, dijo el ‘míster’ en una entrevista a As Colombia.

De otro lado, Juan Carlos Osorio, si bien admitió que fue feliz mientras dirigió a Atlético Nacional, señaló que fue un error haber regresado al club antioqueño, teniendo en cuenta que en su primera etapa logró seis títulos, tres de ellos de liga.

“Ese fue uno de los errores que he cometido en mi carrera profesional porque uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar. Yo me ilusioné con que era el club con el que mayor afinidad tengo, el club con el que más agradecido estoy, la hinchada con la que más me he representado. Eso (regresar) uno lo hace en el último año de su carrera deportiva, pero no a 10 años de retirarse -si es que el de arriba me da esa gran oportunidad de vivir todo ese tiempo-, pero esa es la vida y esas son las decisiones que uno toma”.