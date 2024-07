Repetto confirmó tres fichajes para Nacional: “Llegan dos delanteros y un extremo”

Atlético Nacional tuvo su debut en la Liga BetPlay 2024-II contra Alianza FC en condición de visitante. Fue la oportunidad para estrenar a sus fichajes, sacando a David Ospina, Jorman Campuzano y Kevin Viveros que todavía no tienen confirmado la fecha de sus respectivos estrenos con el conjunto antioqueño.

Pablo Repetto se decidió por alinear a un club con William Tesillo, Juan Manuel Zapata, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento y Edwin Cardona como inicialistas. Cinco de los ocho, además de Kevin Parra que regresó a la institución tras cumplir su préstamo en Patriotas Boyacá.

Desde muy temprano, Atlético Nacional sorprendió y se fue arriba en el marcador con un tremendo tiro libre de Edwin Cardona en su regreso al club que se metió por el palo de Pier Luigi Grazziani. Ya en el complemento, el conjunto visitante volvió a golpear a Alianza FC con otro tanto de Edwin en un remate centrado y que parecía fácil para Grazziani, pero el balón le pasó por debajo de sus piernas aumentando la ventaja.

PABLO REPETTO DIO A CONOCER LOS TRES FICHAJES QUE LLEGARÁN

Faltan tan solo detalles para que el delantero ex Selección Colombia, Alfredo Morelos llegue a Medellín para firmar su contrato con Atlético Nacional. Será en calidad de cedido por seis meses y se une a Kevin Viveros y Emilio Aristizábal como los delanteros disponibles para Pablo Repetto. Sin embargo, Morelos le pondrá más competencia en esa zona ofensiva al club.

En la rueda de prensa post partido, Pablo Repetto afirmó, “hubo jugadores que no estuvieron pero que se van a ir sumando. David (Ospina) se va a sumar en estos días, (Jorman) Campuzano que no fue habilitado, (Felipe) Román que tuvo un contratiempo que no pudo estar, están llegando dos delanteros más, se va a sumar algún extremo. Es un margen que tenemos para el futuro, iremos día a día viendo que es lo mejor para cada partido. Hoy por encima que se ganó sabemos que hay que mejorar y mucho”.

Con esto en mente, se sabe que uno de los que está llegando es Alfredo Morelos como se mencionó anteriormente. El ‘Búfalo’ será uno de esos dos delanteros que se unirá a la institución. Además, el extremo que interesa a Nacional sería Marino Hinestroza, procedente del Columbus Crew. Si lo de Marino Hinestroza no se da, de acuerdo con Pilar Velásquez, buscan a Déiber Caicedo que no ha arreglado su contrato con el Junior de Barranquilla.

También Pablo Repetto mencionó cómo estructurar el club tras una baja sensible, “Robert (Mejía) se bajó del día del viaje, nos enteramos y bueno buscaremos mañana las soluciones al tema. Tuvimos que improvisar en el cambio con Joan Castro porque llegamos sin un jugador de esas características, por eso decía que hay que mejorar”.