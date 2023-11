¿Cuáles serían los resultados de la fecha 20 de la Liga Betplay según la IA?

La última fecha de la Liga Betplay tendrá un cara a cara entre varios equipos para definir las posiciones finales en el grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares. Solo Águilas Doradas, América, Medellín, Nacional, Tolima y Millonarios tienen su cupo fijo.

Por ello, la jornada de definiciones será importante y podría ser clave en la manera como se armarán los cuadrangulares semifinales. Por ahora, Junior y Deportivo Cali tienen la primera opción de meterse en la fiesta de los cho, pero para conservar su lugar deberán tener resultados importantes.

Los de Barranquilla serán local ante Atlético Huila, en un partido que a priori tendrían que ganar con solvencia. Mientras, la escuadra azucarera estará viajando a Tunja para medirse ante Boyacá Chicó, un duelo que pinta más parejo.

Lea también: Jhon Arias no desentona: seis equipos de la mejor liga del mundo hacen ofertas

En la previa de los partidos de la fecha 20, los medios especialistas, en análisis de datos, han utilizado la Inteligencia Aritificial para tratar de predecir como acabará la clasificación y los posibles grupos a cuadrangulares.

Con esta intención se ha hecho la pregunta de ¿Cuáles serán los resultados de la fecha 20 de la Liga Betplay 2023-2? Tras el cuestionamiento, la respuesta ha sido elaborada con base a los resultados, rendimiento y estadísticas como local o visitante de cada equipo.

Según la IA, en la última jornada los partidos de la jornada final tendrían resultados bastante ajustados. Para muchos equipos es la oportunidad de despedirse de la mejor forma y por ello, no se darían grandes goleadas.

Le puede interesar: Más problemas en la Liga Betplay: un clasificado a cuadrangulares se quedó sin sede y estadio

Así quedarían los resultados de la fecha 20 de la Liga Betplay según la IA

Junior vs Atlético Huila: victoria de Junior por 1 o 2 goles de diferencia

Envigado vs Pasto: empate con menos de tres goles

Alianza vs Pereira: triunfo de Alianza con 1 gol de ventaja

Santa Fe vs Once Caldas: empate con más de dos goles

Chció vs Cali: empate con menos de tres goles

Unión Magdalena vs Medellín: triunfo de Medellín con más de dos goles

América vs Bucaramanga: victoria americana con más de dos goles

Nacional vs Tolima: victoria local con tres goles marcados

La Equidad vs Millonarios: empate con más de dos goles

Jaguares vs Águilas Doradas: victoria visitante por dos o más goles