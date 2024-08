Revelan la verdadera razón de la salida de Alfredo Arias del Medellín

Sin duda alguna, el futuro de Alfredo Arias estaba en el ojo del huracán desde el semestre pasado. Pues, si bien el entrenador charrúa no pudo llevar al Medellín a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I, su estancia en el club se dio por la clasificación a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Su futuro estaba condicionado por ese tema de la continuidad dentro de la competencia internacional. Al asegurarlo, Alfredo Arias tuvo el voto de confianza para el segundo semestre, pero poco duró su relación con la institución ‘Poderosa’. El arranque no ha sido el mejor con tres empates, una victoria y una derrota, pero, pese a la poca reacción que tuvo contra el Deportivo Cali, no se esperaba su salida.

Medellín cayó 2-0 ante un Cali que quiere salir de las posiciones de descenso y que con la continuidad de triunfos podrá salir de esa tabla compleja que los persigue. Una vez finalizó el compromiso, los directivos tomaron la decisión de cesar a Alfredo Arias del cargo con un comunicado que lanzó el club a medianoche.

A varios técnicos los han aguantado más por pobres resultados y a Alfredo Arias lo cesaron tras su primera derrota. Pero, todo parece indicar que hay algo más que un tema deportivo que llevó a la decisión de su salida por parte de los directivos.

EL OTRO FACTOR QUE CONDUJO A LA SALIDA DE ALFREDO ARIAS DE MEDELLÍN

Tras un comunicado escueto oficializando la salida y sin muchos detalles, sacaron al entrenador uruguayo justo una semana antes de enfrentar a Palestino de Chile por la Copa Sudamericana. En el programa conducido por el periodista de DSports, Mauricio González Arteaga, Gente Pasión y Fútbol Oficial, González habló con un ex técnico antioqueño, Carlos Navarrete quien reveló que había un tema interno.

Carlos Navarrete mencionó, “hay cosas que se manejan a espaldas del entrenador, me habían hecho el comentario que Arias no iba a durar mucho en Medellín y no tengo ninguna duda de que algo tuvo que haber pasado en el camerino o en el hotel para que Medellín haya tomado una decisión de esas con un comunicado a medianoche”.

Por su parte, Carlos Mario Hoyos también coincidió en que se originó todo por un problema interno dentro de la institución. “Hubo un reclamo que no le gustó a él y decidieron dar por terminado la labor contractual”, dijo el ex entrenador del Medellín. Agregó que tuvo que ser después de la conferencia de prensa, porque se mantuvo firme en seguir.

Además, medios nacionales afirmaron que hubo una conversación con el máximo accionista del Medellín. Ánimos caldeados entre el cuerpo técnico y el dueño del cuadro ‘Poderoso’. Todavía es incierto quién tomará las riendas para afrontar el reto de la Copa Sudamericana.