'Rifle' Andrade habló sobre su lesión con Colombia, su paso por la 'tricolor' y Santa Fe

Atlético Nacional jugará el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay ante Independiente Santa Fe que llega al Atanasio Girardot con la leve ventaja de haberlo vencido 2-1 en El Campín. El cuadro antioqueño sabe que este miércoles tendrá que vencer al conjunto bogotano si quiere seguir avanzando en el campeonato.

Una de las figuras del conjunto ‘verdiblanco’ es Andrés el ‘Rifle’ Andrade, quien se perdió el partido anterior por una lesión sufrida en su gira con la Selección Colombia en la triple fecha de la Eliminatoria a Qatar 2022. En la rueda de prensa concedida previa al compromiso ante Santa Fe, Andrade habló sobre su lesión, su paso por la ‘tricolor’ y lo que espera del club capitalino.

Le puede interesar: "El equipo ha mostrado mucho carácter": Arturo Reyes defiende su proceso en Junior

Andrade tuvo una molestia en su tobillo, por lo cual, no estuvo presenta ante Paraguay y Chile. Ante este impase el ‘Rifle’ dijo que “fue un desgaste también psicológico. Desafortunadamente pasa la jugada ante Bolivia, y ahí no pude volver a jugar normal y no me pude recuperar para el resto de eliminatorias. Espero hacer las cosas bien en Nacional y seguir en la selección”.

No obstante, dejó claro que quiere estar en el partido de vuelta ante Santa Fe: “He evolucionado muy bien y estamos esperando la decisión técnica para jugar el miércoles”, donde tendrán que darle vuelta al resultado.

Vea también: Dudamel se defiende y le responde al 'Tigre' Castillo y a los hinchas del América

Por otra parte, dijo que haber debutado con la camiseta de la Selección Colombia fue como lo soñó, pues es “son pocos los seleccionados colombianos, somos pocos y es muy gratificante. Agradezco mucho a las personas que lo hicieron posible”.

Respecto al rival, es consciente que será “un partido complicado. Son cuartos de final, debemos hacer lo que venimos haciendo. Un traspiés lo tiene cualquier equipo y ese fue en la ida. Haremos el fútbol que sabemos hacer”.

El partido entre ambas escuadras se jugará el próximo miércoles 15 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde.