'Rifle' Andrade quedó dolido con América y apuntó contra el presidente: "Me tocaron el ego"

Andrés el 'Rifle' Andrade arremetió contra el América de Cali, en especial contra el presidente Mauricio Romero, luego de que saliera a aclarar cuáles fueron las verdaderas posibilidades que tuvo de reforzar al cuadro escarlata.

El ahora jugador de Alianza Lima del Perú, señaló que nunca tuvo acercamiento con la directiva roja, luego de las versiones que se conocieron hace poco más de un año entre algunos medios de esa región del país.

Del mismo modo, aseguró que en el último tiempo no tuvo ningún tipo de conversación con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, respecto a una hipotética incorporación al quince veces campeón del fútbol colombiano.

"En este momento no he tenido una conversación con ellos. Yo hablé con Tulio Gómez (porque yo lo saludé y me dijo que iba a preguntar en junta directiva y jamás hubo un llamado o acercamiento", le dijo el 'Rifle' a medios nacionales.

"Lo único que escuché en una rueda de prensa es que el presidente de América (Mauricio Romero) dijo que yo no estaba a nivel para lo que cobraba, o sea, que lo que yo cobraba era muy exagerado. Eso toca el ego, golpea. Espero que le vaya bien a América porque soy hincha, pero no tuve acercamiento y tampoco lo quisiera tener con lo que dijeron", añadió.

Por lo que pasó en 2021, Andrade también dio su versión: "Apareció en la prensa y en las redes sociales que yo era jugador, cuando yo jamás he tenido un acercamiento. El acercamiento lo tuve hace año y medio cuando estaba Juan Carlos Osorio, porque el profe fue quien hizo toda la fuerza para que yo llegara. Hizo fuerza de más y cosas extra para que yo llegara, pero no se pudo porque yo era jugador de Nacional y tenía contrato", explicó el experimentado futbolista.