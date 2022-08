Rodrigo Ureña desmiente a Tulio Gómez por "desafortunadas declaraciones"

Tulio Gómez, dueño de América de Cali, y el volante chileno Rodrigo Ureña protagonizan un a nueva polémica. En las últimas horas, Gómez había indicado que tanto el mediocampista como el delantero Michael Rangel le habían manifestado su intención de volver al conjunto 'escarlata'.

"Ambos quieren volver. Me encontré con ellos en el Aeropuerto El Dorado. No es lo mismo jugar con dos mil o tres mil espectadores que jugar con 30.000 almas apoyando. Al América han llegado jugadores que no son hinchas del equipo y aquí se vuelven hinchas", afirmó el directivo en diálogo con Carlos Arturo Arango.

Después de lo expresado por Gómez, el futbolista chile se pronunció en sus redes sociales con un largo mensaje con el que desmintió que haya tenido un encuentro con el dueño de América y además negó haberle manifestado su deseo de volver.

Ureña también lanzó un dardo a Tulio Gómez, ya que recordó cómo se registró su salida del equipo y sentenció que su presente es con Deportes Tolima.

“Mi agradecimiento y cariño con América de Cali es de conocimiento público y siempre será así. Agradecido de todo lo que pude lograr con el equipo y de las oportunidades que me dieron y también de Don Tulio Gómez por confiar en mí, sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones aún más cuando fue el club quien no tuvo ningún problema que me fuera al no ser considerado en el proyecto deportivo institucional. Hoy mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está puesta acá y mi compromiso es total con el Deportes Tolima y su cuerpo técnico, ya que fueron quienes confiaron en mí”.