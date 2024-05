Santa Fe confirmó baja de última hora vs La Equidad: es oficial

Independiente Santa Fe se alista para enfrentar a La Equidad en un partido sumamente definitivo para las pretensiones que tiene Pablo Peirano y el plantel, con la necesidad de meterse a una final después de cuatro años de sequía en la liga local. El último paso se puede confirmar este domingo 26 de mayo, cuando en simultáneo, se dé el pitazo inicial en Bogotá y en Manizales con Once Caldas vs Deportes Tolima.

La semana pasada fue Jersson González quien no pudo estar por un cuadro gripal fuerte que no pudo recuperarse y salió de la lista de convocados justo antes de enfrentar a Once Caldas de local. Ahora contra la Equidad, horas antes del compromiso, también se dio la gran novedad de la lesión de Francisco Chaverra que no podrá estar en el compromiso.

Francisco Chaverra estaba dentro de los planes como titular para la nómina inicialista de Santa Fe como era habitual en la escuadra de Pablo Peirano. Sn embargo, se confirmó un esguince que lo dejó afuera. Todavía no está confirmado para cuándo puede regresar el extremo ex La Equidad.

Santa Fe aseguró que Francisco Chaverra presentó “un esguince del complejo externo de cuello de pie derecho. La incapacidad del jugador se evaluará según su evolución”. Con esto en mente, Pablo Peirano confirmó la salida de la convocatoria del extremo y en su lugar, estará Dairon Mosquera quien recibió el voto de confianza y será titular en la banda izquierda.

¿CÓMO SE PUEDE DEFINIR EL GRUPO A FAVOR DE SANTA FE EN LA QUINTA FECHA?

El cambio de horario oficializado por la DIMAYOR en los cuadrangulares hace que todos los ojos estén puestos en la definición que puede darse en esta quinta fecha, siempre y cuando, Santa Fe gane de local ante La Equidad, y que Once Caldas empate o venza al Deportes Tolima. De esa manera, el cuadro cardenal sería el primer clasificado a la siguiente instancia para decidir el título.