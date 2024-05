Quedan pocas horas para que se defina la Liga BetPlay 2024-I con el partido entre Independiente Santa Fe que recibe la visita de La Equidad al Estadio Nemesio Camacho El Campín. En simultáneo, se enfrentan Once Caldas vs Deportes Tolima por decisión de la DIMAYOR, dado que se podrá conocer al primer finalista del semestre.

La ilusión está a tope en Santa Fe y necesitarán una victoria para pensar en la final. Sin embargo, no solo dependen de ellos mismos y de los tres puntos en este encuentro. Pues, si Tolima no logra ganarle a Once Caldas en Manizales, ahí sí los bogotanos accederán a la lucha del título, esperando al Pereira, Junior o Bucaramanga en el Grupo A.

Por otro lado, La Equidad fue el primer equipo que perdió la ilusión de clasificar a la final por cuatro derrotas seguidas que lo condenaron. Los dirigidos por Alexis García buscan sus primeros tres puntos en el cuadrangular final con la necesidad de dañarle la fiesta a los cardenales.

SIGA EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS LA EQUIDAD EN VIVO ESTE DOMINGO: HORA Y CANAL

Independiente Santa Fe recibe a La Equidad en busca de apretar el grupo y dejar todo para la definición en la quinta jornada de los cuadrangulares de la liga colombiana en su primer semestre. Podrá seguirlo por el canal Win Sports + y Win Sports Online. Además, podrá seguirlo por Antena 2.

HORARIO DEL PARTIDO

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

México: 17:00

Bolivia, Paraguay y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 20:00