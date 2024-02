Santa Fe frenó a Medellín en el Atanasio: empate que sabe a poco en la Liga Betplay

Este sábado se cerró la fecha 5 de la Liga Betplay en el Estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín buscaba sumar un nuevo triunfo como local frente a Independiente Santa Fe. Sin embargo, este le sacó un punto tras empatar a un gol.

Previo a este partido, el poderoso de la montaña se había quedado con los tres puntos tras recibir a Deportivo Pereira y Deportivo Cali, por lo que quería mantener su buena racha ante un rival que sumó dos derrotas consecutivas ante La Equidad y Bucaramanga.

El primer aviso en campo contrario lo dio el equipo capitalino en los primeros minutos de juego, pero el gol no subió por un fuera de lugar. A partir de allí, las acciones pasaron por el lado del Medellín, quien empezó a manejar el balón en un primer tiempo con pocas situaciones de gol.

Pese a ello, los dirigidos por Alfredo Arias generaron la más clara en un cabezazo de Jaime Peralta que encontró la gran respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo. Así fue como los primeros 45 minutos terminaron sin tantos en el marcador.

El primero de la noche llegó en el segundo tiempo gracias a una exquisita definición de Yairo Moreno, quien definió por encima de Mosquera Marmolejo para poner a celebrar a los hinchas de Medellín.

Sin embargo, Santa Fe fue insistiendo en busca del empate, algo que consiguió por la vía del juego aéreo en un cabezazo de Julián Millán que le dio esperanzas en Medellín. Tras este gol, estuvo cerca de anotar un segundo, pero el marcador no se movió tras los 90 minutos de juego.

Con este resultado, ambos suman siete puntos en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, lo que los deja fuera de los ocho primeros. El próximo partido del Independiente Medellín será visitando a Boyacá Chicó, mientras que Santa Fe espera recuperarse como local ante Deportivo Cali.

Curiosamente, el empate a un gol se repitió en los otros dos partidos de esta jugada: Equidad vs Tolima y Bucaramanga vs Once Caldas.

