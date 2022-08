"Santa Fe jugó un partido muy malo": Alfredo Arias a pesar del triunfo sobre Patriotas

Independiente Santa Fe logró un sufrido triunfo en la fecha 9 de la Liga BetPlay al derrotar en condición de local 2-1 a Patriotas de Boyacá en compromiso que se disputó en el estadio El Campín.

Al término del encuentro, Alfredo Arias, director técnico del conjunto 'cardenal', reconoció que sus dirigidos jugaron un mal compromiso, pero destacó las ganas de los futbolistas para sobreponerse al rendimiento y conseguir la victoria.

"No me sorprendió Patriotas. Vinieron a jugar bien y contaron con la complicidad nuestra. Tenemos que corregir muchísimas cosas, jugamos un partido malo. El primer tiempo fue muy malo. Traté de darle un giro en el segundo tiempo con los cambios. No jugamos del todo bien, pero llegamos a tener protagonismo".

El estratega uruguayo también reveló algunos aspectos que espera mejorar de Santa Fe.

"Me gustaría ver a mi equipo de tres cuartos para adelante jugar mejor. Quiero crearle más problemas al rival y no lo estamos logrando. Estamos en un equipo en construcción y no me canso de decirlo, el que quiera negarlo no vio lo que pasó en el equipo y lo que ahora tenemos que lograr. Hay que ganar y clasificar a los ocho, pero además queremos darle funcionamiento. No es fácil en el tiempo que llevamos".

Por otro lado, Arias habló de la lesión de Harold Rivera y dio postas de la fecha para el debut de Carlos Lizarazo.

"Harold Rivera tuvo una lesión seria a consecuencia de un gol que tuvo una reacción. Carlos Lizarazo me sorprendió y pensé que le iba a costar. Acepté que viniera con dudas, pero es tremendo jugador, le falta fútbol y ritmo. para el clásico pueda estar".