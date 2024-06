Santa Fe lo sufre en Santander: última vez que vencieron a Bucaramanga de visita

Este sábado 8 de junio será una noche para recordar, especialmente para el hincha ‘leopardo’, que espera conseguir una ventaja considerable en condición de local ante Santa Fe en el primer sorbo de la gran final del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Bucaramanga se juega gran parte de su historia en 180 minutos, arrancando en casa.

Independiente Santa Fe ha logrado mejorar un componente que hace años no tenía: triunfar de visitante. Desde hace varios torneos, el club no tenía tan buen registro tanto en casa como afuera de Bogotá. Sin embargo, el Alfonso López no ha sido el mejor recinto deportivo para las pretensiones cardenales, según los últimos encuentros disputados en Bucaramanga.

Vea también: Rafael Dudamel reveló la responsabilidad de la final: “lo cargamos desde hace 75 años”

Sumado al mal registro obtenido en ese estadio últimamente, Atlético Bucaramanga dio el golpe en Bogotá ante Independiente Santa Fe ganándoles en la Liga BetPlay 2024-I por la mínima diferencia y empatando a un tanto en la ida de la Copa BetPlay. A falta de definir la vuelta, la final del rentado local les dejará preparados para esa definición de la serie en la copa nacional.

Motivación a tope en los dos bandos para obtener el resultado ideal en este primer sorbo de los 180 minutos. De los últimos cuatro antecedentes en Bucaramanga, Santa Fe solo ha podido ganar uno en Copa BetPlay. Empató en otra ocasión y cosecha dos derrotas. Pero, su último registro con victoria no aparece en los últimos diez enfrentamientos en todas las competiciones.

ÚLTIMA VICTORIA DE SANTA FE VS BUCARAMANGA EN EL ALFONSO LÓPEZ

Los resultados para Independiente Santa Fe en condición de visitante en Bucaramanga no han sido para nada positivos. Aunque por Copa BetPlay ganaron el 2 de septiembre de 2021 por la mínima diferencia, gracias a Johan Caballero, en Liga BetPlay no sumaban tres unidades desde el 14 de noviembre del 2020 en un juego que culminó 1-2 con Patricio Cucchi y Jorge Luis Ramos para los cardenales y Caballero, justamente para los locales.

Le puede interesar: Pablo Peirano no ve ventajas en la final: “no funciona de esa manera”

Es decir, han pasado casi cuatro años desde la última victoria de Santa Fe en el Alfonso López por la Liga BetPlay. Los bogotanos tendrán la misión de volver a celebrar en dicho recinto, y qué mejor que en una final.

ÚLTIMOS DIEZ PARTIDOS ENTRE BUCARAMANGA VS SANTA FE EN TODAS LAS COMPETENCIAS

15/05/2024 - Santa Fe 1-1 Bucaramanga

06/062024 - Santa Fe 0-1 Bucaramanga

30/09/2023 - Bucaramanga 1-1 Santa Fe

22/04/2023 - Santa Fe 3-0 Bucaramanga

16/09/2022 - Bucaramanga 2-1 Santa Fe

21/03/2022 - Santa Fe 3-1 Bucaramanga

02/09/2021 - Bucaramanga 0-1 Santa Fe

26/08/2021 - Santa Fe 1-0 Bucaramanga

25/07/2021 - Bucaramanga 4-3 Santa Fe

14/02/2021 - Santa Fe 2-0 Bucaramanga