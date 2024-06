Santa Fe se quedó sin estadio para las finales y jugará en peculiar sitio

Avanzan los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina, misma que para esta oportunidad disputarán la cuarta fecha con la necesidad de algunos equipos de sumar para estar cada vez más cerca de la final. Este torneo ha sido emocionante y competitivo, con varios equipos luchando por asegurar su lugar en la fase final. En particular, el grupo A ha demostrado ser una batalla intensa, con Santa Fe liderando la tabla y mostrando un desempeño formidable.

Santa Fe, conocido como las "Leonas", se encuentra en la cima del cuadrangular A con 7 puntos. Este liderato fue consolidado gracias a su reciente victoria como visitante ante el DIM, donde Karla Torres se destacó como la gran figura del partido, anotando los dos goles que aseguraron el triunfo 2-1 para las cardenales. Esta victoria no solo reafirmó su posición en el grupo, sino que también demostró la determinación y calidad del equipo en momentos cruciales.

Por detrás de Santa Fe, Alianza se sitúa en el segundo lugar con 6 puntos, mostrando también un desempeño sólido en esta fase del torneo. Nacional, por su parte, ocupa el tercer lugar con apenas 2 puntos, mientras que el DIM cierra la tabla con solo 1 punto. Este fin de semana, Santa Fe se enfrentará nuevamente al Medellín a las 2 de la tarde, esta vez como local, con el objetivo de ratificar su liderato y acercarse aún más a la final.

No obstante, Santa Fe se ha enfrentado a una situación inesperada respecto a su localía. Se confirmó que las leonas no podrán ser locales en su fortín habitual, el estadio El Campín, debido a las adecuaciones que se están realizando en preparación para el Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en Colombia a partir de agosto próximo. Estas modificaciones son necesarias para cumplir con los estándares internacionales y asegurar que el estadio esté en óptimas condiciones para recibir a las selecciones de todo el mundo.

Además, el estadio Metropolitano de Techo, otra opción viable para Santa Fe, tampoco estará disponible por razones similares, ya que también será uno de los escenarios para la cita mundialista. Esta situación ha obligado a Santa Fe a buscar una alternativa para sus partidos como local, un desafío que han enfrentado con determinación y pragmatismo.

¿Dónde jugará Santa Fe?

El club anunció que, tras evaluar varias opciones en los municipios aledaños a Bogotá, las leonas disputarán las dos fechas restantes del Cuadrangular A en el Estadio Municipal de Chía. "Las Leonas disputarán las dos fechas de local restantes del Cuadrangular A en el Estadio Municipal de Chía. Esto con motivo de la no disponibilidad de nuestro habitual escenario. Tanto el 'El Campín como el Metropolitano de Techo no están disponibles por adecuaciones para el Mundial Femenino Sub 20 y eventos ajenos a nuestra actividad", informó Santa Fe en un comunicado oficial.

El comunicado también añadió detalles sobre el proceso de selección del nuevo estadio: "Desde el club visitamos varios escenarios en los municipios aledaños a la ciudad con la intención de que las Leonas puedan estar acompañadas y no tengan que desplazarse en su localía. Por lo anterior y teniendo en cuenta la comodidad de nuestro plantel, el escenario elegido fue el de Chía, el cual tendrá un aforo limitado que se destinará de forma gratuita para las familias de nuestras jugadoras y organizadores del evento. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a todos los municipios su cooperación e interés de recibir al Primer Campeón. También a nuestra fiel hinchada por siempre querer estar presente y apoyar a las Leonas."

Este cambio, aunque necesario, representa un desafío significativo para Santa Fe. El Estadio Municipal de Chía no ofrece las mismas facilidades y apoyo que El Campín, donde las leonas suelen contar con una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, el club confía en que, a pesar de las dificultades logísticas y la menor capacidad del nuevo estadio, el equipo podrá mantener su nivel de rendimiento y alcanzar la final.

En este escenario, Santa Fe también tendrá que jugar el partido crucial ante Alianza correspondiente a la quinta fecha. Este encuentro será determinante para definir el liderato del grupo y asegurar el paso a la final. Finalmente, cerrarán el cuadrangular como visitantes ante Nacional, en un partido que promete ser igualmente decisivo.

El traslado a Chía implica una adaptación no solo para el equipo, sino también para los aficionados que siempre han sido un pilar fundamental en los éxitos del club. La directiva y el cuerpo técnico de Santa Fe están trabajando arduamente para asegurar que este cambio no afecte el rendimiento del equipo y para mantener el espíritu competitivo que ha caracterizado a las leonas a lo largo del torneo.

