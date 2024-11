Santa Fe sufre mano dura: sanción los complicaría en cuadrangulares

Nueva fecha para Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2024-II en busca de sumar tres puntos en estas últimas jornadas para subirse al liderato y conseguir el punto invisible que puede ayudarles para optar por meterse a una nueva final como en el semestre pasado.

Este viernes 8 de noviembre, Santa Fe no se guardará nada con esa necesidad que tiene el plantel y Pablo Peirano utilizará todo su arsenal para medirse con Once Caldas en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Los albos van con las mismas urgencias de pelear por el punto invisible, aprovechando la derrota del América, que sigue líder en la clasificación.

Infortunadamente, para este compromiso, Santa Fe no podrá contar con Facundo Agüero que sigue sin recuperarse de una lesión que lo sacó desde el principio del segundo semestre. Además, no jugarán Julián Millán ni Harold Santiago Mosquera por lesiones musculares en el isquiotibial derecho.

Estas lesiones no son el único problema que tiene Independiente Santa Fe antes de los cuadrangulares. De hecho, tanto Millán como Mosquera podrían perderse algunos encuentros de las fases finales a la espera de que se confirme el grado de los respectivos golpes. Una sanción impuesta al cuadro cardenal también tocaría los cuadrangulares abriendo grietas en los partidos en condición de local.

SANTA FE DEBERÁ CUMPLIR UNA DURA SANCIÓN A PARTIR DEL JUEGO ANTE ONCE CALDAS

En el último encuentro de los albirrojos en el Nemesio Camacho El Campín, justamente en el clásico bogotano contra Millonarios, el uso excesivo de la pólvora en la localidad Sur, en donde se ubica la Guardia, hinchada popular santafereña abrió un expediente insólito y le conllevó a una dura sanción que impactaría en los cuadrangulares.

Diego González, dirigente de LGARS (la Guardia Albirroja Sur) señaló la sanción a la barra de Santa Fe que iniciará en el encuentro ante Once Caldas, “desde mañana inicia la sanción impuesta a la barra por el uso indiscriminado de pirotecnia en la tribuna, está en evaluación la cantidad de fechas que no serán menos de 4. La sanción incluye el no ingreso de banderas, frentes, astas, banderas de mano”.

Con este panorama oficial, la barra brava de Santa Fe en la tribuna Sur no podrá ingresar estos artículos en mínimo, cuatro partidos en condición de local. Buscarán reducir la sanción, pero, en ese orden de ideas, la barra estará sancionada en los cuadrangulares semifinales.