Santa Fe y el milagro para ser finalista: las cuentas en los cuadrangulares

Quedan tres fechas para se acaben los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II en busca de definir a los dos finalistas del fin de año. Por un lado, en el cuadrangular A, Millonarios lidera el certamen con puntaje perfecto, mientras que en el B, es Deportes Tolima quien, en este momento estaría llegando a pelear por el título.

Millonarios vs Deportes Tolima sería la final en estos momentos, pero todavía queda mucha tela por cortar, tanto así que Independiente Santa Fe y América de Cali, coleros en cada grupo pueden todavía mínimas opciones para llegar a la gran final. Justamente, los dos clubes que obtuvieron el punto invisible tendrían problemas en esta fase final.

Santa Fe ha sido uno durante todo el año, y otro completamente distinto en el torneo corto que es el que dejará definido a los finalistas del segundo semestre. El cuadro cardenal, que logró sumar 37 puntos a lo largo de este segundo torneo, se le olvidó sumar de a tres, cayendo en los tres partidos que ha disputado hasta el momento.

El debut fue un desliz ante Nacional en Medellín con un 5-0 en contra, de ahí en más, cayeron ante Millonarios por la mínima diferencia, y el viernes 29 de noviembre, perdieron en condición de visitante contra Deportivo Pasto por 1-0. No ha marcado goles y tampoco suma ninguna unidad, lo que deja en urgencias al cuadro cardenal.

LAS CUENTAS DE SANTA FE PARA SER FINALISTA

A falta de tres jornadas para definir el torneo en los cuadrangulares, Independiente Santa Fe está en crisis, pero con una opción mínima que todavía los deja con la ilusión intacta. Los dirigidos por Pablo Peirano, quien fuera ratificado para el 2025 tendrán que, sí o sí, ganarle al Pasto en casa, Millonarios, de visitante, pero en El Campín y superar a Nacional también en Bogotá para hacer nueve de nueve posibles.

Sin embargo, Santa Fe no depende de ellos mismos. Pues, hacer nueve puntos en los tres partidos que quedan no le darían todavía el liderato. Necesitan que Millonarios no vuelva a sumar de aquí en adelante y que Nacional tampoco gane en lo que les queda. Se podría dar un empate con todos los clubes con nueve unidades.

Afortunadamente, Santa Fe tiene en estos momentos el punto invisible que puede ser la clave en caso de un posible empate en unidades. Millonarios ya encaminó su clasificación sumando nueve puntos y un empate o victoria acabaría con las opciones santafereñas.