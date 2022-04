Se acerca la salida de Osorio en América: “estamos negociando mi contrato”

⚽ ✍️ ¿Profe Osorio, no sigue con @AmericadeCali?



"Por favor lo corroboran

con el Club, estamos negociando

mi contrato, yo honro mi palabra, no he firmado

ningún documento"



¿Don @tulioagomez ya llegaron a un acuerdo con Osorio?



"No hemos llegado a ningún acuerdo"#Antena2Cali pic.twitter.com/6VZJhso5Xo