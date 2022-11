Se arrepiente: Alzate pidió disculpas por lo que dijo de América y Wilmar Roldán

Los cuadrangulares de la Liga Betplay tienen en el mismo grupo a Deportivo Pasto y América de Cali, dos equipos que se medirán en la tercera fecha este domingo 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.

Precisamente como una previa a ese encuentro, Pedro Álzate, asistente técnico del Pasto, dio unas declaraciones en Los Dueños del Balón de Antena 2 Cali bastante polémicas, tanto que fueron replicadas rápidamente porque involucraban al árbitro Wilmar Roldán y al equipo 'Escarlata'.

"Ojalá y Dios quiera estamos rezando que no nos vaya a pitar Roldán porque si pita Roldan la cosa es bastante compleja sabemos que cada vez que pita él, gana América, sea por 'a o por b', pero gana América" fue lo que dijo el integrante del cuerpo técnico.

Tras ese hecho y al ver la revolución que generaron sus palabras, Álzate tuvo que salir a pedir disculpas, argumentando que "lo dije de forma jocosa y en forma de anécdota, pero nunca con alguna intención de herir o agredir a alguien. Admiro y respeto mucho la trayectoria de Wilmar como árbitro y como persona".

"También al América, donde trabajé dos años, me tocó pasar en su momento verdes y maduras. Por eso quiero pedirle disculpas a gente para que no lo tome mal, reitero que lo hice en forma de anécdota sobre cosas que pasan en el fútbol, también como una cábala" añadió el AT.

Finalmente, fue enfático en un aspecto que podría conllevarle procesos judiciales, tal y como lo anunciaron el club y el juez: "no lo hice con forma de crear suspicacia por compra de arbitraje o amaño de partidos porque no, eso es irrespetuoso e irresponsable de mi parte".

Ahora solo queda esperar hasta donde van a llevar este proceso los señalados, pues se sabe que las declaraciones las tomaron como un ataque directo.