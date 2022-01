¿Se complicó el regreso a Nacional?: Armani dio pistas sobre su futuro

Franco Armani se prepara para la temporada que se le viene con River Plate. El guardameta argentino, que está convocado para los partidos de la Selección Argentina ante Chile y Colombia, volvió a recordar a Atlético Nacional donde consiguió varios títulos entre los que resalta la Copa Libertadores del 2016.

Aunque tiene 35 años de edad, Armani fue claro al decir que por ahora seguirá atajando, pues según él tiene muchos años de carrera profesional. Sin embargo, lo que dijo sobre su retorno a Nacional parece estar lejano.

“No me he puesto a pensar. Me mentalizo en disfrutar acá como lo vengo haciendo. Muchas veces dije lo de Atlético Nacional: todavía lo veo un poco lejano, porque tengo bastantes años para seguir jugando. Hoy solo pienso en seguir consiguiendo cosas en River y para ese lado vamos”, dijo el campeón de la Libertadores con River Plate y Nacional al periódico Olé.

Asimismo, Franco recordó cuando se dio su traspaso al club ‘Millonario’: “Al principio me costó, me costó. Cuando llegué a River… Esto no me lo olvido nunca: estaba en el hotel, y en el club me dieron el bolsón con la ropa para ir a la pretemporada. Cuando empecé a sacar la ropa con el escudo de River te juro que no lo podía creer. Veía la ropa, veía el escudo, lo miraba un montón de veces, y pensaba: “¡Llegué! ¡Llegué al lugar que soñé siempre, desde chiquito!”.

Ante las declaraciones de Armani, su retorno al más veces campeón de Colombia se encuentra en duda, pues River no piensa dejarlo ir tan fácilmente, ya que se ha convertido en el cerrojo riverplatense.