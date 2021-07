Se definió el futuro de Marco Pérez en el Cali: ¿tendrá opción Santa Fe?

La relación entre el delantero Marco Pérez y Deportivo Cali llegó a su fin. Luego de tantos ires y venires, ambas partes llegaron a un acuerdo y terminaron el contrato que los mantenía unidos.

“La Asociación Deportivo Cali informa a asociados, hinchas y opinión pública en general, que se llegó a un acuerdo con el jugador Marco Pérez para la finalización de su contrato con la institución a partir de la fecha. A Marco le deseamos éxitos en la continuidad de su carrera profesional”, fue el comunicado por parte de la institución ‘azucarera’.

Hay que recordar que el atacante estaría en la órbita de Independiente Santa Fe, pues la intención de Harold Rivera es reforzar la zona ofensiva, la cual ha sufrido desde el inicio de la temporada. En caso de darse la contratación de Pérez, sería el reemplazo de Diego Valdés quien cambió de aires para defender la casaca de La Equidad.

No obstante, las cosas parece que se le complicaron al elenco ‘cardenal’, ya que, desde Brasil apareció un interesado por contar con los servicios del ex Cali. EC Juventude de Caxias do Sul sería el conjunto carioca que espera saber lo que le deparará a Pérez en los próximos días.

