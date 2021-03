Se destapó Cruz Real: dura respuesta a sus críticos y por qué no se fue de América

Luego de algunas semanas difíciles, América de Cali logró triunfos al hilo y se impuso en el clásico vallecaucano. La temperatura en torno al club ha bajado y Juan Cruz Real se toma un respira tras varios días de críticas y dudas sobre su futuro como entrenador escarlata.

En unos días de descanso que tuvo América, el DT habló con el diario ‘El País’ de Cali sobre su presente en el club y dejó un claro mensaje a sus críticos, asegurando que seguirán en la pelea esta temporada y defendiendo su trabajo y el de sus dirigidos.

“La gente que no me quiere, que no es mucha como lo quieren hacer ver, tendrá sus motivos; y no es mi tarea convencerlos porque seguramente nada les hará cambiar de idea... en cambio sí hay muchos que apoyan lo que hemos venido haciendo", señaló en primera medida el DT argentino.

Luego hizo un leve balance de su trabajo en el ‘escarlata’: "A los que no gustan de nuestro trabajo les digo que están en todo el derecho de pensarlo, pero les cuento que en el tiempo que llevamos trabajando convencimos a un plantel con un mundialista (Adrián Ramos) y salimos campeones. Le ganamos a dos equipos que tienen las mejores nóminas del país (Junior y Nacional). Además. potenciamos a otros jugadores como Yesus Cabrera, que creo que ha hecho el mejor año de su carrera”.

Y cerró con un mensaje de gratitud hacia el máximo accionista de América de Cali: “Con Tulio Gómez siempre estaré eternamente agradecido. Confío en mi cuando nadie más lo hacía. Y mi agradecimiento fue seguir acá en América a pesar de las ofertas que tenía para irme".