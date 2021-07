Se enojó Juan Carlos Osorio en América: "No es apropiado feriar nuestros jugadores"

A siete días de cerrar el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, América de Cali sigue como protagonista por la posible salida de más jugadores hacia el fútbol del exterior y la llegada de otras caras nuevas que se estudian en la directiva y la dirección técnica.

Uno de los temas que más pidió Osorio en su llegada al club escarlata fue mantener una nómina competitiva y evitar la desbandada de jugadores importantes, algo que ha sucedido con la salida de Duván Vergara, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera y Santiago Moreno; ahora el DT e alerta por la oferta que llegó por Pablo Ortiz y se molestó por la incertidumbre del futbolista.

“No me parece lo más apropiado salir a feriar a nuestros jugadores y que piensen ir al extranjero haciendo un puente. América está decidido a competir con esos mercados, producir buenos jugadores y vender directo”, señaló el DT este viernes en rueda de prensa con notoria molestia.

Y agregó: “Nuestra propuesta es esperar a que decisión tome Pablo, por ahora no me atrevo a adivinar; lo claro y contundente es, si está considerando en irse, no participa en nuestros juegos hasta que decida si quiere participar en el proyecto”.

“No creo yo que se justifique desde ningún ángulo y perspectiva, vender a un jugador que se puede consolidad y potenciar como uno de los mejores defensores centrales zurdos y caer en la tentación de caer en un futbol al mismo nivel nuestro", subrayó sobre la oferta que le llegó al zaguero desde Talleres de Córdoba.

Luego elogió a otro de sus futbolistas: “Vamos a tener una nómina competitiva y muy competente, estamos ilusionados con el proyecto… Marlon Torres es un jugador muy importante para el equipo y para el proyecto deportivo, lo demostró ante Paranaense, tiene liderazgo y capacidad de leer el juego”.

Y cerró haciendo un análisis de la participación colombiana en los Juegos Olímpicos: “Por nuestra cultura somos vulnerables en los deportes de conjunto, pero en los deportes individuales somos muy fuertes. Si entendieran todo lo que tenemos y apoyáramos más el deporte seriamos una potencia... Tenemos una raza privilegiada, somos heterogéneos y en esa heterogeneidad está la fortaleza de nuestros atletas. Necesitamos y pedimos a gritos que nos den una mejor educación-formación desde la temprana edad para los deportes”.