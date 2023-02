¿Se va Portilla? Tulio Gómez despejó dudas y mandó mensaje claro a hinchas de América

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aclaró las dudas que había respecto al futuro de Juan Camilo Portilla, hombre clave en los planes del técnico Alexandre Guimaraes.

Y es que en las últimas horas se mencionó la posibilidad de una posible salida del jugador, quien supuestamente estaba en la puerta de salida del cuadro escarlata.

Sin embargo, Tulio Gómez fue concretó y negó, en los Dueños del Balón en Antena 2 Cali, cualquier posibilidad de permitir la partida de Portilla: "No ha llegado ninguna oferta, no estamos interesados en dejar salir a Portilla ni ningún otro jugador para este semestre. No podemos desbaratar al equipo. Además, Portilla está lesionado. Yo sueño ver esa pareja: Franco Leys y Portilla".

Tulio Gómez, también, dejó claro que se encuentra a gusto con la nómina que conformó el América de Cali para el arranque de esta temporada. Valoró lo del español Iago Falque, explicó lo que pasó con el delantero Adrián Ramos en un accidente vial y aclaró detalles acerca de la partida de Brayan Vera.

América de Cali es uno de los clubes sensación en este inicio de año, tras las goleadas propinadas a Unión Magdalena y Deportivo Pasto, sumado al buen nivel de juego exhibido por los refuerzos que llegaron este año.