¿Se volverá a aplazar? Barra del Valledupar está en contra del partido Cali Vs. Tolima

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció este martes 1 de junio que el partido entre Deportivo Cali contra Deportes Tolima por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay se jugará el próximo viernes 4 de junio en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar.

El compromiso fue programado para tener su pitazo inicial a las 3:30 de la tarde y de esta manera poder finalizar la fase de cuartos de final, conocer al rival de La Equidad en semifinal y darle continuidad al certamen.

Lea también: La 'crono' pone a prueba a los favoritos: recorrido de la etapa 4 del Critérium del Dauphiné

Sin embargo, después de la comunicación y como ha sido una constante en el último mes cada vez que se da a conocer el día, hora y estadio en el que se quiere desarrollar el encuentro, la barra, en este caso del Valledupar Fútbol Club, manifestó su postura de rechazo para el partido.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la barra Pasión Vallenata Norte afirmó que se oponen a la realización del compromiso y a que se suspenda la jornada de vacunación en el escenario para permitir que Cali y Tolima disputen el juego.

"Nos oponemos totalmente y decimos un rotundo no, creemos que no es el momento para un espectáculo de fútbol y menos definir la liga en medio de la situación que atraviesa el país donde están asesinando jóvenes que están reclamando empleo la cual los jóvenes de esta ciudad carecen, justicia y un buen gobierno, este no es el momento, le pedimos al gobierno municipal que sigan con la jornada de vacunación contra el Covid-19 que en estos momentos están desarrollando en el estadio Armando Maestre Pavajeau", indicó el grupo de hinchas.

Le puede interesar: Ancelotti vuelve al Real Madrid / Programado Cali-Tolima / Victoria de Cabal y Farah

Finalmente, los integrantes de Pasión Vallenata Norte hicieron un llamado a los hinchas de los demás equipos del fútbol colombiano que tienen sede en Valledupar para evitar que se dispute el partido en la capital del departamento del Cesar.

"No rotundamente y le hacemos una invitación a las diferentes filiales de la ciudad con las cuales hemos venido unido en una sola voz por que aquí se respira lucha, por que en Valledupar y en Colombia no se juega fútbol".