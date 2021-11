"Seguimos dando pasos hacia la clasificación": Dudamel sueña con los cuadrangulares

Deportivo Cali venció con autoridad al Atlético Huila en la fecha 17 de la Liga Betplay y empezó a asegurar su presencia en los cuadrangulares finales en la recta final del campeonato. El equipo del técnico venezolano Rafael Dudamel quedó en la sexta casilla de la tabla de posiciones y espera seguir en racha para llegar con gran nivel a la siguiente fase.

El estratega en la rueda de prensa posterior al partido manifestó que ante los ‘opitas’ su conjunto fue serio: “El resultado es lo que más valoro, la seriedad y el respeto hacia el rival, después en lo futbolístico siempre voy a ser sincero y creo que podemos hacerlo mucho mejor, ese es mi trabajo, mi deber, y en esta semana larga vamos a seguir dedicándonos con mucha firmeza en el crecimiento de cada uno de nuestros jugadores, seguimos dando pasos firmes hacia nuestra clasificación y eso ha sido hoy lo más importante”.

Asimismo, Dudamel señaló que “lo importante es que el plantel todo está muy involucrado y comprometido, y ha quedado evidenciado que juegue quien juegue el nivel del equipo siempre va en alza, siempre vamos por los partidos, así que no estamos para dejar de utilizar a uno ni a otro por las amonestaciones, en algún momento se las van a sacar, intentaremos que sea lo más lejano posible y que ya tengamos la clasificación alcanzada”, haciendo referencia a las amonestaciones de Teófilo Gutiérrez, Jhojan Valencia y Jhon Vásquez.

Por otra parte, el estratega ‘azucarero’ dejó claro que “esperamos no tener que estar esperando hasta la última, poder terminar lo más alto posible, pero sabemos la exigencia y la calidad de los rivales que tenemos por delante para enfrentar. Esta seriedad, nivel de compromiso y enfoque tiene el plantel me hace mirar con perspectiva positiva todo lo que viene, no solo en clasificación sino en disputa del título, pero yendo paso a paso el equipo me deja muy buenas sensaciones en cuanto a actitud, carácter y nivel competitivo, después de allí todo es más fácil en lo futbolístico para seguir mejorando y corrigiendo”.

Hay que recordar que en la próxima fecha, Cali recibirá al Deportes Quindío que llega pensando en dos cosas: clasificación a los cuadrangulares y la tabla del descenso, pues en su reciente compromiso empató ante Santa Fe y complicó su presencia en la Liga Betplay para la próxima temporada.