Segundo técnico que no seguirá en la Liga BetPlay en 2025: club arranca con problemas

La Liga BetPlay 2024-II no se ha acabado y sigue dando de qué hablar. La goleada estrepitosa de Nacional a Independiente Santa Fe deja sumamente tocado al elenco cardenal para encarar el clásico bogotano por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que Millonarios empezó con el pie derecho superando a Deportivo Pasto. Se esperan que sigan las emociones del Grupo B este jueves.

Sin embargo, esta instancia solo la están disputando ocho clubes de los 20 que tenían esa posibilidad. Esto ha hecho que varios equipos de Colombia ya estén enfocados en lo que será el 2025 con miras a ser protagonistas en el certamen. Además, también esperan evitar las grandes salidas de sus timoneles técnicos, pues la marca en el segundo semestre acabó con más de diez entrenadores salientes.

Pues, si hay que hablar de técnicos que dejaron sus cargos en este semestre, habría que mencionar a Alfredo Arias, el primero en dejar el barco en el Medellín. Lo siguieron Néstor Craviotto, Pablo Repetto, Arturo Reyes, Alexis Márquez, Harold Rivera, Hernán Torres, Jhon Jaime Gómez, José Luis García, Sergio Migliaccio y Sergio ‘Barranca’ Herrera, este último que no arrancará en el 2025 suplido por Arias en el Cali.

Con Sergio Herrera, ya son 11 salidas, pero antes de que acabe el año actual, está por confirmarse otra salida para el 2025 de un director técnico que no pudo levantar el camino de Águilas Doradas cuando tomó las riendas reemplazando a José Luis García.

JUAN PABLO BUCH SERÍA EL TÉCNICO 12 EN DEJAR EL CARGO EN LIGA BETPLAY

Después de un empate en el Estadio El Campín de Bogotá, Águilas Doradas cesó a José Luis García y designó a Juan Pablo Buch en el cargo. La igualdad ante Santa Fe resultó curiosa para un equipo que estaba invicto para ese entonces en condición de local y que estaba cerca de clasificar.

Finalmente, no cumplieron con ese objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales y el miércoles 20 de noviembre, el periodista argentino, Mariano Olsen soltó que, “ÁGUILAS DORADAS SIN DT JUAN PABLO BUCH (37) dejó su cargo de entrenador. Debutó el 13 de octubre vs Deportivo Cali”. Buch alcanzó a dirigir ocho partidos, sumando seis derrotas, una victoria y un empate para una mala campaña.

No obstante, Águilas Doradas todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, mientras que, en el medio Gol Sport Radio entrevistó al entrenador que mencionó, “lo más probable que es no continúe en el equipo (Águilas Doradas). En caso de que no siga en el club, encantado de poder ir a otro club, pero que se respeten los procesos y los tiempos".