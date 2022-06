¿Será el América? Tulio Gómez eligió al equipo más grande de Colombia y armó la polémica

La final de la Liga Betplay ha dado espacio para hablar de todo. En medio de los partidos entre Tolima y Nacional, varios temas han entrado en el circulo de conversación del entorno del FPC.

Uno de los asuntos más mencionados ha sido la actualidad del cuadro pijao. Desde varios sectores de la prensa se ha señalado que 'Tolima es el nuevo grande' por su rendimiento en los últimos años.

Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo con esa afirmación. Así lo ha señalado Tulio Gómez, máximo accionista del América que hizo referencia a la polémica sobre los equipos grandes en el fútbol colombiano.

"Para mí Tolima no es un equipo grande. Respeto opiniones contrarias, pero para mí hoy se admira es el proceso que lleva el Tolima, es admirable y hay cosas a copiar. Para mí es un equipo grande que tiene mucha hinchada, que prende televisores y que tiene muchas estrellas", dijo Tulio, en dialogo con 'El Corillo de Mao'.

El dirigente eligió al equipo que considera más grande: "Nacional tiene muchos títulos, tiene 2 Copas Libertadores, eso lo hace muy grande. A mí me duele eso, yo quisiera que el América tuviera el título de Copa Libertadores, aunque Once Caldas tiene uno, eso no lo hace grande. Es grande si un equipo tiene hinchada en todo el país, tiene sintonía y tiene títulos".

Finalmente, hizo referencia a que para él solo hay tres equipos grandes en Colombia: "En mi concepto, respetando los demás, Millonarios, Nacional y América son los 3 de arriba, por estrellas, por rating, por boletería. Usted encuentra hinchas de Nacional, América y Millonarios en todos los rincones del país, más de Nacional y de América, pero lo de Tolima hay que admirarlo, aprenderle y aplaudirle lo que ha hecho el Tolima, 3 finales de seguidas, imagínese".

El directivo señaló la importancia de la gran afición de los tres clubes más laureados del país y puntualizó la distancia que tienen con el resto de equipos.