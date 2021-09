“Si lo llaman de un país africano, hágale. ¡Demasiada Soberbia!”: mensaje a Osorio

En los últimos días Juan Carlos Osorio lanzó unas polémicas declaraciones en rueda de prensa sobre su futuro deportivo. El entrenador aseguró que tenía ofertas de la Selección de Egipto y que ya lo había hablado con el máximo accionista del América, Tulio Gómez, para que supiera que su presencia podía estar en riesgo en el club.

La manifestación del entrenador no cayó para nada bien en la hinchada, que crítica la manera de dirigir del entrenador al momento de rotar las nóminas. Asimismo, Carlos Antonio Vélez, director de ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, opinó sobre las palabras de Osorio en su sección ‘Palabras Mayores’.

El periodista recordó que el entrenador risaraldense acostumbra a realizar declaraciones de este tipo cuando hay señalamientos en su gestión o las cosas no se le dan.

"Lo del profe Osorio... ese ha sido su mecanismo, su modos operandi, que a mí no me gusta. Profe, mire... si a usted lo llaman de un país africano cualquiera, o asiático, hágale, tranquilo, no hay necesidad de promocionarlo ni amenazar. ¡Qué pesar!", aseguró Carlos Antonio Vélez, quien recordó que en varias ocasiones deja los proyectos deportivos de un momento a otro para aceptar ofertas internacionales.