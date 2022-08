"Si quitaran el promedio el Cali se iría para la B": Tulio sobre el presente azucarero

En medio de las polémicas sobre el futuro del Deportivo Cali, varias son las propuestas para intentar ayudar al conjunto azucarero. Uno de los más interesados en ayudar al verdiblanco es Tulio Gómez, presidente del América.

Para el máximo accionista del cuadro rojo, es necesario buscar las alternativas para evitar que la crisis del Cali terminé afectando a varios ciudadanos como los empleados y los jóvenes que juegan en el club.

Según el directivo americano es necesario que los empresarios intervengan como sucedió anteriormente con América. Así fueron las palabras de Tulio sobre la actualidad de su rival de patio.

“Lo que yo he dicho es: el Cali es una empresa que genera empleo, ¿Cuántos empleos no genera el Cali, cuántos niños no hay jugando allá? y no porque se acabe el Cali el América va a ser más grande. Uno quiere ser solidario como vallecaucanos, hay que aprenderle a los judíos y a los paisas en que son muy solidarios“. inició en dialogo con el 'Diario El País' de Cali.

Sobre lo que se debe hacer para salvar al Cali: “Así como cuando el América estuvo a punto de desaparecer, varios empresarios llegaron al América a aportar y le dieron la mano al equipo. Ahora que los hinchas del Cali que son ricos, esos empresarios que hagan una vaca y le presten al Cali por uno o dos años“.

Finalmente, el dirigente señaló el deseo de que los azucareros sigan en la A: “Sí trabajamos de la mano en la Dimayor para que los equipos del Valle tengan peso allá. Si quitaran el promedio el Cali se iría para la B, eso no me parece, los equipos grandes tenemos que estar blindados, protegidos. Esta pandemia nos enseño en que tenemos que ser solidarios“.

Por ahora, el futuro del cuadro verdiblanco no pinta muy bien desde el punto de vista de los resultados y desde su actualidad administrativa.