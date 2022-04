“Si se sintió ofendido…”: Dudamel le contestó a quienes le criticaron los cambios ante Junior

Rafael Dudamel le hizo frente a las críticas que se le hicieron por los cambios durante el partido ante Junior, que terminó en empate al final del encuentro y que derivó en la eliminación matemática de los azucareros.

El entrenador pidió disculpas por las modificaciones realizadas, aunque justificó las decisiones que tomo desde el punto de vista defensivo.

Vea también: [Video] Teo se regó y estalló contra Borja: “te cag**te en la eliminatoria”

“Si alguno se sintió ofendido mil disculpas. Ellos lo sufren desde la tribuna y nosotros desde el banco. Hemos mostrado a lo largo de este tiempo que somos un gran equipo y tras el empate el fanático estaba caliente y yo también; me giré y le dije que tenía que pensar en el partido del miércoles, porque el hincha se queda con la sensación de por qué el cambio defensivo”

Dudamel eso sí se mostró molesto por el empate del Junior al final, más allá que dijo haberse quedado con lo bueno que mostraron sus jugadores en el encuentro de la noche del sábado.

Le puede interesar: Cali igualó con Junior y quedó sin opciones de clasificar; así va la tabla de posiciones

"Se nos fue el triunfo a falta de dos minutos y de ahí para adelante la evaluación siempre va a ser hacia lo precipitado de cambiar hacia el sistema defensivo, pero me quedo con lo valioso que fue el esfuerzo de los muchachos. Solo nos servía ganar, pero al no haber conseguido el triunfo, no voy a dejar de reconocer el mérito y el esfuerzo que hicieron".

Deportivo Cali ahora le apunta a la Copa Libertadores. El próximo partido será frente a Corinthians como visitante con la intención de sumar, luego de vencer a Boca Juniors en el estreno copero.