Sigue la 'novela' Vuletich: el otro equipo de la Liga BetPlay que va por el delantero

Agustín Vuletich fue uno de los delanteros extranjeros que dejó gratas impresiones en el semestre pasado en el fútbol colombiano, pues en la disciplina de Independiente Medellín marcó doce goles en 34 partidos.

No obstante, el deportista aparentemente no era del agrado del entrenador Julio Avelino Comesaña, quien optó por no contar con él para la temporada que está por iniciar por lo cual el argentino se encuentra en búsqueda de equipo.

De tal forma, el jugador de la mano de su represente están en la búsqueda de un equipo propicio para Vuletich, y que se adapte a las pretensiones económicas del mismo.

Sin embargo, la tarea parece ardua, pues Millonarios, Santa Fe y Once Caldas tuvieron un acercamiento con el jugador pero no llegó a buen término, y ahora es Atlético Bucaramanga la escuadra que ha mostrado interés en él.

Pues lo 'leopardos' tienen la necesidad de contratar a un delantero 'de peso' que permita más eficacia en el frente de ataque, y debido a las fallidas negociaciones con Ayron del Valle y Marco Pérez, el gaucho sería el próximo objetivo.

Cabe recordar que de llegar a buen final las negociaciones, el deportista vestiría su cuarta camiseta en el FPC, luego de haber defendido a Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín.

Por lo pronto, mientras se define el futuro del jugador con pasado en el fútbol de Argentina, Suiza, Chile, Portugal, México e Italia; los bumangueses se preparan con la intención de derrotar a Millonarios por la segunda fecha de la Liga BetPlay, pues en la primera igualaron ante Águilas Doradas.