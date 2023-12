Siguen las bajas en Santa Fe: jugador se va y otro equipo del FPC le hace ojitos

No paran las salidas en Santa Fe tras un año en el que no pudo clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay en ninguno de los dos torneos. Además, el ambiente se hizo tenso luego de las declaraciones de su anterior técnico Hubert Bodhert, quien pasó sin pena ni gloria por Bogotá.

Por si fuera poco, varios jugadores se fueron del equipo cardenal una vez terminó su participación al enfrentar como local a Once Caldas. Entre las salidas más notables se encuentran Christian Marrugo, Fabián Sambueza, Fabián Viáfara y Antony Silva.

A esta lista se sumó Harold Rivera, quien se despidió de la institución con un mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

Vea también: Fabián Sambueza cambia de rumbo en el FPC: firmará por un año con su nuevo equipo

"Me despido del club que me vio nacer como futbolista y que en esta segunda etapa me ha dado el privilegio de disfrutar, conocer personas maravillosas, crecer y de proyectar mi futuro. Estoy seguro que nos volveremos a ver…", manifestó el mediocampista desde su cuenta de Instagram.