Sorpresiva respuesta de Farías por el penal que le pitaron al América ante Envigado

El partido entre Envigado y América de Cali terminó con una polémica acción en la que el árbitro decretó un penal a favor del primero por una aparente sucesión en el área tras la revisión en el VAR.

Esta situación generó el malestar tanto de algunos jugadores del cuadro escarlata como el máximo accionista Tulio Gómez. Precisamente, al técnico César Farías también le preguntaron sobre lo sucedido en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"No soy un especialista sobre el arbitraje, pero pongo un ejemplo: en el partido contra Millonarios consulté con autoridades internacionales y era fuera de juego. Ahí se le echó la culpa al operador, pero no se dice públicamente. Nadie dice nada y continúa", manifestó el venezolano.

Sobre este polémico penal, aseguró: "Hoy no puedo hablar porque todavía no he visto las imágenes. Pero me sorprende que ni el rival se dio cuenta de que había penal. En otras ocasiones el rival protesta, pero ellos estaban igual que nosotros".

Aunque Farías lamentó que América terminó empatando en su visita a Envigado, quedó tranquilo por el rendimiento de su equipo en los 90 minutos de juego: "Seguimos generando mucho más que el rival y nos generan pocas situaciones de gol. Tenemos que seguir trabajando para definir más de lo que estamos haciendo", concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar América en la Liga Betplay?

América se quedó con ocho puntos en el puesto 13 de la Liga Betplay tras el empate fuera de casa ante Envigado, por lo que busca recomponer su camino en este semestre enfrentando como local a La Equidad en la próxima fecha.

