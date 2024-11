"Tenemos vergüenza": Peirano pidió perdón tras la goleada que sufrió Santa Fe ante Nacional

Independiente Santa Fe no pudo iniciar de buena forma los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2, pues cayó goleado 5-0 por Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la primera jornada, en el que es catalogado como un auténtico 'papelón'.

Al término del partido, el entrenador Pablo Peirano atendió a los medios de comunicación y dio sus declaraciones de lo que fue el peor partido del León en lo corrido de semestre, y fue autocrítico, también teniendo en cuenta que falló en el planteamiento y los cambios.

Declaraciones de Pablo Peirano tras Nacional 5-0 Santa Fe

De entrada, el entrenador del León fue claro en que resultó "difícil jugar con un hombre de menos y tres goles en contra en el primer tiempo, luego ellos aprovecharon por banda. Fue una derrota fea, tenemos vergüenza, pero esto hasta ahora empieza, besamos la lona, pero los próximos partidos pelearemos por los puntos".

Además, Peirano fue enfático que al ser el DT, "soy el responsable, por el planteamiento, por los cambios. No jugamos mano a mano cuando pudimos y no convertimos las que tuvimos al inicio y luego llega el primer gol de ellos que cambió todo. Después, Nacional se sintió cómodo, la responsabilidad es mía".

Eso sí, el entrenador de Santa Fe miró hacia el frente y apuntó que "tenemos una oportunidad, acá no se ha definido nada, la derrota duele, pero el torneo no terminó. Nos queda la revancha con Nacional en Bogotá, no siento que acá hay que levantar a nadie, así es el fútbol".

Por último, aobre la posibilidad de modificar el esquema, Peirano dijo que "acá Santa Fe no se cae. No hay que levantar el ánimo, ahora va a haber rebeldía. Todos hemos trabajado bien con los esquemas y no tengo que inventar nada nuevo porque algo me pasó. Llevo 13 meses aquí y se trabajará en la misma línea".

Ahora, Independiente Santa Fe se alista para enfrentar a Millonarios por la segunda fecha del cuadrangular A, en un partido programado en el Campín el próximo lunes 25 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche.