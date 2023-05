Teo anda muy "relax" en medio del caos en el camerino del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya está eliminado de la Liga Betplay y en el momento en el que todo parecía marchar bien, los rumores no dejan de apuntar a Teófilo Gutiérrez, quien parece estar más afuera que adentro para el siguiente semestre en el club Leopardo.

Desde hace varios días se habla de que el rendimiento del delantero no fue el esperado por los administrativos, por lo que el Bucaramanga estaría trabajando para rescindir el contrato y así poder continuar el camino sin Teo en la plantilla.

No suficiente con eso, el 'Bocha' Jiménez reveló el jueves anterior en Planeta Fútbol de Antena 2, que Teo se habría peleado con un jugador de las categorías inferiores, que lo trató mal y lo humilló, pero lo peor de todo fue que lo hizo frente a todo el mundo, por lo que eso no tendría muy feliz al cuerpo técnico que parece no aguantarlo más.

Así las cosas, parece que la actual situación del equipo no tiene muy preocupado al delantero, quien a través de sus redes sociales dio a conocer que estaba "relax" viviendo un día de spa en algún lugar de dicha ciudad.

